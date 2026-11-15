Serenity Hotels Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nın finalinde MATSO Manavgat Belediyespor'u 8-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği organizasyon, Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10 Kasım'da başlayan şampiyonada 13 takım mücadele etti. Üçüncülük karşılaşmasında Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği, Serhad Erciş Örene Spor'u 7-6 yenerek üçüncü sırayı aldı. BİREYSEL ÖDÜLLER DE ŞAMPİYON TAKIMA Organizasyonda Serenity Hotels Alanya Belediyespor'dan Bruno Rodrigues Xavier "en değerli oyuncu", İsmail Turhan "en iyi kaleci", Felipe Duarte Da Silva ise "gol kralı" ödülünü aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, törende belediye ve organizasyon yetkililerince verildi.

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