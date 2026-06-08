Yaz sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Damla Colbay, tatili sırasında yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. Yalıkavak'ta denizin tadını çıkaran oyuncu, iskeleden atlarken parmağını kırdı. Hastaneye kaldırılan Colbay'ın operasyon geçirdiği öğrenildi.
TATİLDE TALİHSİZ KAZA
Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen Damla Colbay, gün boyunca denize girip güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yaşadığı kaza nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iskeleden atlarken parmağını kırdığını duyurdu.
OPERASYONU SEVGİLİSİ YAPTI
Kaza sonrası ameliyata alınan Colbay'ın tedavi sürecinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir süredir ortopedi uzmanı Ali Osman Çiçek ile birlikte olan oyuncunun operasyonuyla sevgilisinin ilgilendiği öğrenildi.
Colbay, hastane odasından yaptığı paylaşımda bu detaya da esprili bir göndermede bulundu.
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"SEVGİLİMİN NÖBETİNE DENK GELDİ"
Ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." notunu düştü.
Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşımın ardından Colbay'a takipçilerinden ve sanat camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Operasyonun ardından dinlenmeye çekilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından bir süre daha istirahat edeceği belirtildi.
KARA PARA AŞK İLE EKRAN YOLCULUĞU BAŞLADI
Türk televizyonlarının başarılı oyuncularından Damla Colbay, yer aldığı projelerle kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiliyor. Kara Para Aşk ile ekran yolculuğuna başlayan oyuncu; İçerde, Hekimoğlu ve Yalnız Kurt gibi ses getiren yapımlarda dikkat çekici performanslara imza attı. Colbay, son dönemde Piyasa dizisindeki rolüyle yeniden gündeme gelerek izleyicilerin beğenisini toplamayı sürdürüyor.
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