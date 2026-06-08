OPERASYONU SEVGİLİSİ YAPTI

Kaza sonrası ameliyata alınan Colbay'ın tedavi sürecinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir süredir ortopedi uzmanı Ali Osman Çiçek ile birlikte olan oyuncunun operasyonuyla sevgilisinin ilgilendiği öğrenildi.

Colbay, hastane odasından yaptığı paylaşımda bu detaya da esprili bir göndermede bulundu.