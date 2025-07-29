1983’te Thelma Yellin Sanat Lisesi’nden mezun olduktan sonra genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan Aboutboul, 1988 yapımı Rambo III filminde Sylvester Stallone ile birlikte kamera karşısına geçerek ilk uluslararası çıkışını yapmıştı.

Hollywood'da adını duyurmaya devam eden aktör, Steven Spielberg’in yönettiği Munich filminde de yer aldı. Ardından Fringe dizisinde Joshua Jackson ile rol alan Aboutboul, asıl dikkat çeken çıkışını Christopher Nolan’ın yönettiği The Dark Knight Rises filminde yaptı. 2012 yapımı filmde, Tom Hardy'nin canlandırdığı Bane karakterinin kaçırdığı Rus nükleer fizikçi Dr. Leonid Pavel rolüyle izleyicilerin hafızasında yer etti.

Aboutboul, 2016 yılında London Has Fallen filminde Gerard Butler ve Morgan Freeman gibi yıldızlarla birlikte çalışarak, Aamir Barkawi isimli Pakistanlı bir silah kaçakçısını canlandırdı. Kariyeri boyunca Homeland, NCIS Los Angeles, SVU ve Body of Lies gibi popüler Amerikan yapımlarında da rol aldı.

Oyuncu, son olarak 2022’ye kadar Showtime yapımı suç dizisi Snowfall’da Damson Idris ile birlikte kamera karşısına geçti. Beş sezon boyunca 25 bölümde yer alan Aboutboul, dizide Mossad bağlantılı bir İsrailli uyuşturucu baronu olan Avi Drexler karakterini canlandırdı.