Keşif, Alicante kentindeki La Almadraba Plajı'nda devam eden düzenleme çalışmaları sırasında yapıldı. İşçilerin ortaya çıkardığı mermer büst, arkeologların bölgeye gelerek yaptığı incelemelerin ardından Roma dönemine ait önemli bir buluntu olarak değerlendirildi.

ROMA TANRIÇASINI TASVİR EDİYOR OLABİLİR

Uzmanlar, büstün stil özellikleri ve saç tasarımı nedeniyle Roma mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ü tasvir etmiş olabileceğini düşünüyor. İlk değerlendirmelere göre eser, MS 1. ya da 2. yüzyılda yapılmış olabilir. Aradan geçen yaklaşık iki bin yıla rağmen büstün büyük ölçüde korunmuş durumda olduğu belirtiliyor.

Buluntunun ortaya çıkmasının ardından bölgede yürütülen çalışmalar geçici olarak durduruldu. Arkeologlar, aynı noktada başka eserler ya da yapısal kalıntılar bulunup bulunmadığını belirlemek için detaylı araştırma başlattı.

ROMA DÖNEMİNE AİT İZLER DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

Araştırmacılar, büstün bulunduğu alanın Roma döneminde aktif olarak kullanılan bir yerleşimin parçası olabileceğini ifade ediyor. Aynı bölgede daha önce Roma villasına ait kalıntılar, seramik parçaları ve çeşitli sikkeler gün yüzüne çıkarılmıştı. Yeni bulunan büstün de bu yerleşimle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, laboratuvar incelemelerinin ardından eserin yaşı, üretim tekniği ve temsil ettiği kişi hakkında daha net bilgilere ulaşılabileceğini belirtiyor. Yapılacak analizlerin, bölgenin Roma dönemindeki yaşamına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarması bekleniyor.