Ukrayna’ya ait İHA'lar gündüz yaptıkları saldırıda Rus vatandaşlarının yüreyiğini ağzına getirdi. Rusya'nın plajlarıyla ünlü kenti Soçi'de denize giren vatandaş nasıl kaçacağını bilemedi.

Rus yetkililer ve bölgedeki izleme kanallarının aktardığı bilgilere göre saldırılarda, Moskova yakınlarındaki konut binaları ve Karadeniz kıyısındaki tatil şehri Soçi’de yer alan bir liman isabet aldı.

Plajın dibinde yaşanan olay sonucu denize giren insanlar kaçmaya başladı. İnsanlar kaçarken, bölge iki kere daha vuruldu. Bir gemi ve depo da isabet aldı.

Olayın ardından 10 kişi tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Vurulan tek nokta da liman olmadı.

ÜNLÜ HAVA ÜSSÜ VURULDU

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Moskova’nın yaklaşık 60 kilometre batısında yer alan Kubinka’da gerçekleşen bir İHA saldırısının, bir apartmanın sekizinci ve dokuzuncu katlarında yangına yol açtığını bildirdi.

Kubinka, Rusya’nın "Russian Knights" ve "Swifts" askeri akrobasi ekipleri tarafından kullanılan stratejik bir askeri hava üssüne ev sahipliği yapıyor.

Moskova'nın doğusundaki Pavlovsky Posad kasabasında bulunan 1 Maya Caddesi'ndeki bir başka konut binası da İHA isabeti sonucu zarar gördü ve çok sayıda dairenin pencereleri patladı.

Vali Vorobyov, buradaki sakinlerin de güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca, Pavlovsky Posad sınırındaki Bogorodsky Bölgesi'nde yer alan Bolshoye Bunkovo'daki bir fabrikada İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı.

RUSYA YÜZE YAKIN İHA DÜŞÜRDÜ

Rus yetkililer, hava savunma sistemlerinin gece boyunca sadece Moskova Bölgesi üzerinde 56 İHA'yı imha ettiğini iddia etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de başkente doğru ilerleyen onlarca İHA tespit edildiğini bildirdi.

Yetkililerin ortak açıklamalarına göre gece yarısından itibaren Rusya genelinde en az 94 İHA düşürüldü.