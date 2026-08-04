Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan Karadeniz kıyısındaki Arkhipo-Osipovka köyü yakınlarındaki bir plaja İHA düştü.

Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, olayda üçü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 17'si hastaneye kaldırılan toplam 40 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Vali Kondratyev, Ukrayna'yı sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı düzenlemekle suçlarken, Ukrayna kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Her iki taraf da sivilleri kasten hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddediyor.

KSATEN Mİ YAPILDI?

Sosyal medyada paylaşılan ve BBC tarafından doğrulanan görüntülerde, İHA'nın falezlere doğru ilerlediği ve sahildeki tatilcilerin gözleri önünde patlayarak alev topuna dönüştüğü görüldü.

Olay anında bölgede bulunan tatilciler ve yerel halk, patlama öncesinde herhangi bir siren sesinin duyulmadığını aktardı.

İHA'nın asıl hedefinin ne olduğu belirsizliğini korurken, bazı Ukrayna Telegram kanalları aracın elektronik harp müdahalesi sonucu sinyalinin kesilmesiyle plaja düştüğünü öne sürdü.

Rus medyasında yer alan görgü tanığı ifadelerinde ise patlamadan önce otomatik silah sesleri duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin İHA'yı vurmaya çalışmış olabileceği belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle uluslararası seyahat imkanları kısıtlanan Ruslar için popüler bir tatil beldesi olan bölgede bulunan tanıklar, saldırı anında şezlongların arkasına saklandıklarını ifade etti.

UKRAYNA'NIN AMANSIZ SALDIRILARI

Ukrayna, son bir yılda Rusya'nın iç kesimlerinde yer alan ve askeri amaçlarla kullanıldığını belirttiği enerji altyapıları ile ticari depolara yönelik uzun menzilli saldırılarını artırdı.

Son olarak Salı günü erken saatlerde St. Petersburg yakınlarındaki bir depo tesisi ile "Rusya'nın Amazon'u" olarak bilinen e-ticaret platformu Wildberries'in Vladimir bölgesindeki deposu İHA'larla hedef alındı.

Kiev yönetimi bu depoların Rus ordusuna tedarik sağladığını iddia ederken, Moskova iddiaları reddediyor.

Diğer yandan Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Ukrayna kentlerine düzenlediği saldırılar da sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cumartesi günü Kiev'e düzenlenen balistik füze saldırılarında en az dokuz kişinin öldüğünü ve Şevçenkivski bölgesindeki bir konutun kısmen yıkıldığını duyurmuştu.

geçen hafta ise Krivoy Rog bölgesindeki bir binaya düzenlenen saldırıda aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetmişti.