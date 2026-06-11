Avrupa genelinde aşırı turizme karşı alınan radikal önlemlere bir yenisi daha eklendi. İtalya’da turistlerin akın ettiği dünyaca ünlü tatil adası Sardinya’nın en gözde noktalarından biri olan Punta Molentis plajında, ezber bozan ve tartışma yaratan bir şemsiye yasağı devreye sokuldu.

Express gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Villasimius belediyesine bağlı bu cennet kösedeki yeni düzenlemeyle birlikte, tatilcilerin kendi plaj şemsiyelerini, çadırlarını veya tentelerini kurması tamamen yasaklandı. Doğal çevreyi korumak adına getirilen bu katı kuraldan sadece 65 yaş üstü kıdemli vatandaşlar ile yanında 10 yaşından küçük çocuğu olan aileler muaf tutulacak.

TURİSTLERE GİRİŞ ÜCRETLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl kasıtlı kundaklama sonucu çıkan büyük bir orman yangını ve ardından yaşanan sıra dışı deniz fırtınaları nedeniyle uzun süredir kapalı olan plaj, bu katı kurallarla yeniden açıldı. Yerel yönetim, bölge üzerindeki insan tahribatını en aza indirmek ve bu doğal mirası gelecek nesillere aktarmak için ekim ayı sonuna kadar bu yasakların titizlikle uygulanacağını açıkladı.

Üstelik bir doğa koruma alanı içinde yer alan bu plaja ayak basabilmek için turistlerin artık kişi başı 10 euro giriş ücreti ödemesi de gerekiyor.

KARAR SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Belediyenin bu kararı, sosyal medyada adeta bir alay ve eleştiri bombardımanına yol açtı. Bazı kullanıcılar "Şemsiye açabilmek için yanımda getirmek üzere dede mi kiralamam gerekiyor?" ya da "Acilen bir bebek mi doğurmalıyım?" diyerek kararla dalga geçerken, birçok turist de aşırı sıcaklarda güneş çarpması ve cilt kanseri gibi sağlık risklerinin artacağına dikkat çekti.

Yaşanan bu durum nedeniyle pek çok gezgin plajı boykot edeceğini ve adadaki alternatif koylara yöneleceğini belirtiyor.