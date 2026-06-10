Yaz sezonunu Bodrum'da açan Türkü Su Demirel, yakın arkadaşıyla birlikte tatil yaparken görüntülendi. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, plajda yaşadığı bir anla magazin gündemine oturdu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, 27 yaşındaki oyuncu Türkü Su Demirel, Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde bir plajda görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte vakit geçiren oyuncu, gün boyunca güneşlenip denize girerek tatilin keyfini çıkardı.
Yanına gelen kediyi geri çevirmedi
Plajda yemek yediği sırada yanına gelen bir kediyle ilgilenen Demirel, yemeğini minik misafiriyle paylaştı. Oyuncunun kediyi beslediği anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
1500 LİRALIK HAMBURGER İDDİASI
Öte yandan Gel Konuşalım programında gündeme getirilen bir iddia da dikkat çekti. Programda yapılan yorumlarda, Türkü Su Demirel'in plajda güneşlenirken yanına gelen kediye aldığı hamburgeri paylaştığı ve söz konusu hamburgerin yaklaşık 1500 lira olduğu öne sürüldü.
Günün Trend Haberleri
Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar oyuncunun hayvan sevgisini takdir ederken, bazıları ise plajdaki fiyatları konuştu.
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