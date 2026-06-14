İddiaya göre plajda yemek yiyen kadın, yanına gelen bir erkeğin peş peşe yönelttiği kişisel sorular nedeniyle rahatsızlık duydu. Yaşanan diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medya hesabından "Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?" notuyla paylaştı.

Yaklaşık iki dakikalık videoda, erkeğin çeşitli sorular sorduğu, kadının ise kısa yanıtlar verdiği görüldü. Paylaşımında yaşadığı rahatsızlığı dile getiren kadın, kamusal alanlarda kişisel sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar kadının rahatsızlığını haklı bulurken, bazıları ise görüntülerin bağlamının tam olarak bilinmediğini belirterek olayın farklı yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Görüntüler, özellikle kamusal alanlarda tanımadığı kişilerle iletişim kurma biçimleri ve kişisel alanın korunması konularını yeniden gündeme taşıdı.