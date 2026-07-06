İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde plajda şezlong yeri nedeniyle başlayan sıradan bir tartışma, kısa sürede çirkin bir olaya dönüştü.

Mağdurlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü anne ve kızına karşı sergilediği saldırgan tavırlar dikkat çekti. Şüphelinin, mağdurlara yönelik yüksek sesle "Defolun gidin. Yallah!" ve "Sen kimsin lan!" şeklinde bağırarak hakaret ettiği anlar kayıtlara geçti.

Saldırganlığın dozunu artıran Akıncı'nın, eline geçirdiği bir plaj sandalyesini şiddetle yere fırlattığı ve saldırı esnasında "Buralar bizim!" diyerek bağırdığı görüldü.

TUTUKLAMA TALEBİ

Görüntülerin yayılması ve mağdur A.A.'nın resmi şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade ve adli işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.