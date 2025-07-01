Avrupa Yakası'nın Meryem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Nihal Candan ile sevgilisi Berker Güven, Çeşme'de aşk tazeledi. Yalçın, denizde aşka gelip kendisinden 14 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu.

SEVGİLİSİNİ ÖPMEYE DOYAMADI

2021 yılından beri beraber olan Nihal Yalçın-Berker Güven çifti yaz tatili için bu kez Çeşme'de soluğu aldılar. Bir beachte objektiflere yakalanan çift, öpüşürken görüntülendi

PLAJDAKİLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Güneş ve denizin tadını çıkaran ikili denize girip romantik anlar yaşadılar. Serin sularda iyice yakınlaşan çift birbirlerini öpücüklere boğdu. Bu durum plajdakilerin de dikkatini çekti.