Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İspanya sahillerinde çevre ve güvenlik denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel yönetimler ve çevre kurumları, kıyıların doğal yapısını korumak amacıyla "Ley de Costas" olarak bilinen kıyı koruma yasası kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.

Plajların kamusal alan statüsünde korunmasını öngören yasaya göre, sahillerde büyük ve derin çukurlar kazmayı yasakladı.

SADECE KUM KAZMAKTA DEĞİL

Yetkililer, masum görünen kumdan kalelerin aksine, güvenlik riski oluşturan ve erozyonu tetikleyen derin çukurların sahil ekosistemine zarar verdiğine dikkat çekiyor. Sadece kum kazmak değil; deniz kabuğu, taş ve kum gibi doğal materyallerin toplu halde bölgeden uzaklaştırılması da yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Ekosistemin bir parçası olarak kabul edilen bu materyallerin toplanması, küçük canlıların yaşam alanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle cezai işleme tabi tutulabiliyor.

CEZALAR 60 BİN EURO'YA KADAR YÜKSELİYOR

İhlallerin boyutuna göre belirlenen para cezaları ise oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor. Basit ihlaller için 100 ile 3 bin euro arasında değişen cezalar kesilirken, çevreye ciddi zarar veren büyük çaplı müdahalelerde veya tekrarlanan ihlallerde bu miktar 60 bin euroya kadar yükselebiliyor. Sahillerin doğal dokusunu korumayı amaçlayan bu düzenlemelerin yanı sıra; plajlarda kamp yapmak, mangal yakmak ve çöp bırakmak gibi faaliyetlere yönelik denetimlerin de kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.