Yükselen enflasyon ve fahiş fiyatlar, bu yaz tatil kültürünü kökten değiştiren küresel bir krizi tetikledi. Avrupa sahillerinden Amerika kıyısına kadar birçok tatil beldesinde, özel plaj işletmeleri ile tüketiciler arasında adeta bir kıyı savaşı yaşanıyor. İşletmelerin dışarıdan yiyecek getirilmesini yasaklayıp plaj çantalarını aramaya başlaması, tatilcileri yaratıcı bir sivil itaatsizlik dalgasına itti.

HAVLU ALTINDA SAKLANAN KAÇAMAK MENÜLER

Bir şezlong ve şemsiye için zaten yüksek ücretler ödeyen tatilciler, plaj restoranlarındaki fahiş menü fiyatlarına bütçe yetiştiremeyince çareyi gizli sandviç yönteminde buldu. Birçok plajda güvenlik personelinin çocukların elindeki ev yapımı yiyeceklere bile müdahale etmesi büyük tepki topluyor. Tüketiciler ise geri adım atmıyor. Çantaların en dibine saklanan sandviçler, havluların arasına gizlenen içecekler ve kıyıya yakın noktalarda yapılan kaçamak piknikler, bu bütçe baskısına karşı geliştirilen en popüler kültürel direniş stratejileri haline geldi. Tatilciler, zaten alan kirası ödediklerini ve içeride pahalı yemek yemek zorunda bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu savunuyor.

İŞLETMECİLERİN SAVUNMASI: ÇÖP VE YÜKSEK MALİYETLER

Madalyonun diğer tarafında ise maliyet kıskacındaki plaj işletmecileri yer alıyor. Sektör temsilcileri, dışarıdan getirilen ambalaj ve yemek kalıntılarının sahillerde ciddi bir çevre kirliliği yarattığını, geri dönüşüm maliyetlerini artırdığını söylüyor. Ayrıca aşırı sıcak havalarda plaj çantasında bekleyen gıdaların sağlık riski taşıdığına dikkat çekiliyor. Vergiler, personel giderleri ve fahiş sezonluk kiralama bedellerini karşılamak için restoran gelirlerinin işletmeler adına hayati önem taşıdığı vurgulanırken, gerilimi düşürmek isteyen bazı tesisler menülerine uygun fiyatlı paket öğle yemeği alternatifleri eklemeye çalışıyor.

ŞEZLONG KİRALAMAK ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAR MI?

Yaşanan bu kriz, kıyıların aslında kime ait olduğu sorusunu da yeniden gündeme taşıdı. Hukukçular ve tüketici hakları dernekleri, dünyanın çoğu ülkesinde kıyı şeritlerinin kamuya ait olduğunu ve denize erişimin anayasal bir hak sayıldığını hatırlatıyor. Uzmanların ortak hukuki görüşüne göre, bir işletmeden şezlong veya şemsiye kiralamış olmak kişisel gıda tüketme özgürlüğünü elinden almıyor. İşletmeler sadece kendi restoran ve masa alanlarını sınırlandırabilir, ancak plajın genelinde makul seviyedeki kişisel yiyecek tüketimine müdahale edilmesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor. Dünya genelinde yükselen yaşam maliyeti karşısında evden getirilen sandviçler, artık sadece ekonomik bir tercih değil, kamusal alanları ve ekonomik tatil hakkını savunmanın küresel bir simgesi haline dönüşüyor.