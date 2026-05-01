Yetkililer, uygulamanın özellikle çevresel açıdan hassas bölgeleri korumayı ve artan turizm baskısının kıyı ekosistemleri üzerindeki etkisini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Düzenleme, Natura 2000 koruma ağı kapsamındaki alanlarda genişletilmiş koruma tedbirlerini içeriyor.

Yeni kurallara göre, belirlenen plajlarda şezlong, şemsiye ve hoparlör kullanımı tamamen yasaklandı. Ayrıca organize spor etkinlikleri, plaj barları ve ticari işletmelerin büyük bölümü de yasak kapsamına alındı.

Otellerin sahil şeritlerinde özel alan oluşturmasına da izin verilmeyecek.

Düzenleme kapsamında bazı plajların tamamen halka açılması hedeflenirken, beton iskeleler, deniz duvarları ve kalıcı yapıların inşası da yasaklandı.

Plajlara araç girişi engellendi, 10 kişiyi aşan etkinlikler ve yüksek sesli müzik kullanımı da tamamen yasak kapsamına alındı.

Çevre Bakanlığı, uygulamanın “yüksek ekolojik ve estetik değere sahip kıyı alanlarının korunması” amacı taşıdığını açıkladı.

Karar, özellikle yaz aylarında yoğun turist akını yaşayan bölgelerde artan baskı nedeniyle alındı. Son yıllarda Zakintos, Mikonos ve Santorini gibi adalarda turist sayısındaki artış yerel altyapıyı zorlamıştı.

Koruma listesi, hem daha uzak ve bakir kıyı şeritlerini hem de Balos Plajı, Elafonisi Plajı ve Falassarna Plajı gibi uluslararası düzeyde bilinen destinasyonları kapsıyor. Ayrıca Naksos, Rodos, Korfu ve Lefkada gibi adalar genelinde yer alan çok sayıda sahil alanı da koruma altına alınan bölgeler arasında bulunuyor.

Yetkililer, yeni düzenlemelerin uzun vadede hem çevrenin korunmasına hem de turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamasını hedefliyor.