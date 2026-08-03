Turizm yoğunluğunun artması ve kıyı şeritlerinin korunması amacıyla Avrupa genelinde radikal tedbirler hayata geçirildi. Yeni sezonla birlikte başta sigara kullanımı olmak üzere plajlarda ve tatil beldelerinde uygulanan kısıtlamalar sertleştirildi. Kurallara uymayan turistlere yüzlerce avroyu bulan idari para cezaları uygulanıyor.

PLAJLARDA SİGARA İÇENLER YANDI

Avrupa'nın popüler tatil merkezlerinde plajlarda sigara ve elektronik sigara kullanımı tamamen yasaklandı. İspanya genelinde Barselona, San Sebastian, Kanarya Adaları ve Balear Adaları dahil olmak üzere 600'den fazla plajda sigara yasağı uygulamaya girdi.

Fransa'da yüzme alanlarının yakınındaki plajlarda uygulanan ulusal sigara yasağını ihlal edenlere 135 avro para cezası kesiliyor. İtalya'nın ise Veneto, Emilia-Romagna, Sardinya ve Puglia gibi önde gelen kıyı bölgelerinde sahilde sigara tüketimi tamamen kaldırıldı.

ŞEZLONG VE YER AYIRANLARA YÜKSEK CEZA

Kıyı şeridindeki alan işgallerini önlemek adına şezlong ve şemsiye kullanımına da sınırlandırmalar getirildi. İspanya'nın Calpe şehrinde sabah 9:30'dan önce plaja şezlong veya sandalye bırakarak yer ayıranlara 250 avro para cezası veriliyor ve eşyalara polis tarafından el konuluyor.

Yunanistan'da 251 plajda her türlü kiralık şezlong ve ahşap yapı tamamen yasaklanırken, Sardinya'daki Pelosa plajında özel kumluk paspas kullanmayanlara 100 avroya kadar ceza uygulanıyor.

ŞEHİRDE MAYO İLE GEZMEK YASAKLANDI

Plaj dışındaki alanlarda kıyafet kuralları da sertleştirildi. İtalya'nın Sorrento kentinde sokakta bikini veya mayo ile dolaşanlara 500 avroya kadar ceza kesilirken, Portekiz'in Albufeira bölgesinde bu ceza 1500 avroya kadar ulaşıyor.

Barselona, Mallorca, Dubrovnik ve Split gibi turistik şehirlerde dükkan ve restoranlara üstsüz veya mayo ile giren turistlere 150 ila 300 avro arasında idari yaptırım uygulanıyor.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK VE DİĞER KISITLAMALAR

Portekiz Ulusal Denizcilik İdaresi, plajlarda hoparlörden yüksek sesle müzik dinlenmesini yasakladı. İhlal durumunda şahıslara 200 ila 4 bin avro, gruplara ise 36 bin avroya kadar ceza kesilerek hoparlörlere el konulabiliyor.

Ayrıca İspanya'nın Vigo ve Marbella kentlerinde denize veya kumsala tuvalet ihtiyacını giderenlere 750 avroya varan para cezaları öngörülüyor.