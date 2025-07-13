Vibrio bakterileri, genellikle Baltık Denizi'nde görülüyordu. Ancak deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kuzey Denizi’ne ve kapalı yüzme alanlarına kadar yayılmış durumda. Bu bakteriler, özellikle tuzlu ve tatlı suyun karıştığı acı kıyı sularında, sıcaklıkların yüksek ve tuzluluk oranlarının düşük olduğu koşullarda hızla çoğalıyor.

ECDC’ye göre bu koşullar artık Avrupa’nın birçok bölgesinde yaygınlaşmış durumda. Kurum, iklim değişikliği nedeniyle bu bakterilerin doğal yaşam alanlarının genişlediğini belirtiyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Vibrio enfeksiyonları, yani vibriosis, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İnsanlar genellikle çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünleri, özellikle de istiridye tüketerek ya da açık yaralarla bakterilerin yoğun olduğu sularda yüzerek enfekte olabiliyor.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ya da kronik karaciğer hastalığı olanlar için risk daha büyük. Bu bireylerde sepsis, kan dolaşımı enfeksiyonları ve hatta uzuv kayıpları gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyor.

ECDC, Avrupa'da bu enfeksiyonların hâlâ “nispeten nadir” olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak hava dalgalarının yoğun yaşandığı yaz aylarında, özellikle Baltık Denizi çevresinde vakalarda artış rapor edildi. Örneğin 2018 yılında 445 vaka bildirildi. Bu sayı, 2014-2017 yıllarında yıllık ortalama 126 vakanın üç katından fazla.

Yetkililer gerçek vaka sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu, bazı enfeksiyonların bildirilmemiş olabileceğini ifade ediyor. Kurum, çiğ deniz ürünlerinden kaçınılmasını, pişmiş ürünlerin tercih edilmesini ve açık yaralarla denize girilmemesini öneriyor.

TÜRKİYE'DE VAR MI?

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio vulnificus türlerinin (et yiyen bakteri) DNA'sı tespit edildi. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, bu bakterilerin Türkiye kıyılarında da çoğalması için elverişli koşullar yaratıyor.

ECDC, vatandaşlara bu risklerin farkında olmalarını ve bakterili sularla temas sonrası semptom gelişirse hemen bir doktora başvurmalarını tavsiye ediyor.