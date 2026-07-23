Avrupa'nın en popüler tatil rotaları arasında yer alan Portekiz, kıyılarındaki yoğunluğu kontrol altına almak ve düzeni sağlamak amacıyla plajlarda son derece sıkı kısıtlamaları yürürlüğe koydu.

Portekiz Ulusal Denizcilik Otoritesi tarafından yayımlanan yeni düzenleme, hem ülke anakarasında hem de özerk Madeira Adası'nda geçerli olacak bir dizi ağır yasağı ve cezai yaptırımı beraberinde getiriyor.

BİRÇOK FAALİYET KISITLANDI

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre, yeni kurallar kapsamında tatilcilerin plajlarda kendi kişisel ses sistemlerini ve hoparlörlerini kullanmaları tamamen yasaklandı. Bunun yanı sıra, özel olarak ayrılmış alanların haricinde plajda futbol veya tenis oynamak, çadır kurmak, ateş yakmak ve mangal yapmak da yasak kapsamına alındı.

Kısıtlamalar su sporlarını ve balıkçılığı da yakından ilgilendiriyor. Rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve standart sörf faaliyetleri artık yalnızca yetkililerce belirlenmiş özel kulvarlarda yapılabilecek. Yüzme alanlarına girmeleri engellenen jet ski ve diğer motorlu su araçları için de ayrı şeritler tanımlanırken, plajlarda balık avlanmasına ise sadece yüzme sezonu sona erdikten sonra izin verilecek.

İHLALE GÖRE CEZA UYGULANACAK

Kurallara uymayan yerli ve yabancı turistleri ise oldukça yüksek para cezaları bekliyor. Uygulanacak yaptırımlar ihlalin niteliğine göre değişiklik gösteriyor. Plajda yüksek sesle müzik çalmak veya hoparlör kullanmak 200 ila 4 bin euro arasında değişen en ağır cezalarla karşılık bulurken; izinsiz kamp yapmak ya da futbol oynamak 30 ila 100 euro arasında cezalandırılacak. Sörf yaparken yüzme alanlarını ihlal eden sporculara ise 55 ile 550 euro arasında ceza kesilebilecek.