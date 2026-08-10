Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Müdürlüğünce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikle birlikte, belirlenen kıyı alanlarının bakım, güvenlik, temizlik ve işletme süreçlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de görev alabilecek.

YENİ DÜZENLEMEYLE KIYILARDA DEVLET DEVREYE GİRİYOR

Yeni uygulamayla birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülecek kıyı şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, denetim ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin çalışmalar, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra artık bakanlığın ilgili birimleri tarafından da üstlenilebilecek. Bu yetki genişlemesi, kıyılarda daha merkezi ve kontrollü bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesini amaçlıyor.

KAÇAK YAPILAR VE USULSÜZ İŞGALLER

Düzenlemeyle kıyıların Anayasa'da belirtildiği gibi herkesin ortak kullanımına açık şekilde korunması hedefleniyor. Özellikle belediyelerle protokol yapılamayan bölgelerde ortaya çıkan usulsüz işgallerin ve bu nedenle oluşan çevresel tahribatın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte kıyı şeritlerinde kanuni boşluklardan yararlanılarak oluşturulan kaçak yapılar ile hukuka aykırı ticari faaliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

PLAJLARDA DÜZENLİ HİZMET BEKLENTİSİ

Bakanlık gözetiminde yürütülecek çalışmalarla plajların bakım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin daha düzenli şekilde yürütülmesi planlanıyor. Böylece yıllardır tartışma konusu olan plaj kullanım uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor.