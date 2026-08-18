İtalyan kolluk kuvvetleri ve sahil güvenlik ekipleri, ücretsiz plajlarda alan işgal eden turistlerin şemsiye, şezlong ve masalarına el koyarak idari para cezası uyguluyor. Kamusal alanların izinsiz kullanımını engellemeyi hedefleyen operasyonlar kapsamında cezaların 500 euroya ulaştığı bildirildi.

OPERASYONLARDA HANGİ EŞYALARA EL KONULDU?

Torre del Greco kentinde bulunan Laghetto plajında düzenlenen sabah operasyonunda sahil güvenlik ve yerel polis, günlerdir sahilde sahipsiz bırakılan 40'a yakın şemsiye, sandalye ve masayı topladı. Yetkililer, el konulan eşyaların geri alınması için kişilerin uzun bir idari süreçten geçmek ve masrafları ödemek zorunda kalacağını belirtti.

GECE BOYUNCA EŞYA BIRAKMAK NEDEN SUÇ SAYILIYOR?

Seyahat uzmanı Graziano Gagliardi, otel havuzlarındaki havlu bırakma alışkanlığının kamusal plajlarda yasal bir karşılığı olmadığını vurguladı. Ücretsiz plajların kamu mülkü olduğunu belirten Gagliardi, eşyaları gece boyunca bırakmanın izinsiz alan işgali sayıldığını ve diğer yurttaşların kıyı şeridine erişim hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Kuma sabitlenmeyen şemsiye ve şezlonglar, değişen rüzgar koşullarında güvenlik riski oluştururken sabah yürütülen plaj temizlik çalışmalarını ve acil müdahale araçlarının sahile erişimini engelliyor. Yetkililer, plajdan ayrılan her ziyaretçinin kişisel eşyalarını yanında götürmek zorunda olduğunu hatırlatıyor.