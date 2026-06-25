İkinci el otomobil piyasasında doğru ekspertiz yapılmaması ve eksik geçmiş sorgulamaları alıcıları ciddi maddi kayıplara uğrattı. Otomotiv uzmanları, güvenli bir ticaret için satın alma aşamasında mutlaka dikkat edilmesi gereken yasal ve teknik prosedürleri listeledi.

1. DUYGUSAL KARARLARLA HATALARI KÜÇÜMSEMEK

Alıcıların beğendikleri aracın teknik kusurlarını psikolojik olarak önemsiz görmesi, en sık karşılaşılan yanılgı oldu. "Doğrulama yanlılığı" olarak adlandırılan bu hatayı engellemek adına, şube sayısından ziyade firmanın kurumsal geçmişine odaklanılması ve TSE onaylı, tamamen bağımsız ekspertiz merkezlerinin tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

2. TRAMER SORGUSUNU VE ŞASİ NUMARASINI ATLAMAK

Sigorta ve hasar geçmişinin kontrol edilmemesi, yerel onarımlarla gizlenmiş büyük kazaların gözden kaçmasına yol açtı. Plaka üzerinden yapılan sorguların yanıltıcı olabileceğini vurgulayan uzmanlar, manipülasyon riskine karşı sorgulamaların kesinlikle şasi numarası üzerinden yapılmasını şart koştu.

3. SATICININ ACELE ETTİRME BASKISINA KANMAK

Satıcıların "başkası bakıyor, yarın satılacak" şeklindeki yönlendirmeleri, alıcıların gerçek piyasa değerini ve araçtaki gizli sorunları görmesini engelledi. Tüketicilerin baskı altında imza atmaması; yakıt tipi, yıl ve kilometre bazında internet üzerinden gerçekçi bir piyasa fiyat analizi yapması önerildi.

4. TEST SÜRÜŞÜ VE BELGE KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEK

Satış öncesinde test sürüşüne çıkılmaması; vites geçişleri, motor sesleri ve süspansiyon sistemindeki kronik arızaların gizli kalmasına zemin hazırladı. Belge kontrollerinin ve fiziki sürüş testlerinin ihmal edilmesi, teslimat sonrasında alıcılara yüksek tamir maliyetleri çıkardı.

5. ARACIN İLK İNCELEME FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEMEK

Aracı ilk inceleme anında fotoğraflamamak, anlaşma günü ile teslimat süreci arasında oluşabilecek yeni hasarların yasal olarak kanıtlanmasını imkansız kıldı. Teslim anında mevcut durumu karşılaştırmak ve sonradan fark edilen değişiklikleri belgelemek için ilk çekilen fotoğrafların tek yasal kanıt olduğu hatırlatıldı.