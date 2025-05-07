Türkiye'de trafiğe kayıtlı 32 milyonu aşkın aracı yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi.



Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve trafik radarları gibi araçlarda yaşanan karışıklıkları önlemek amacıyla, plakanın okunmasını zorlaştıran vidalar, uzun zamandır harf ve rakamların arasında bulunması halinde 'ağır kusurlu' olarak kabul ediliyor.

SÖKTÜRMEYEN MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK



Buna karşın, çok sayıda sürücünün plakasının düşmesi sonucunda kullandığı ve plakaları sabitlemek amacıyla köşe alanlarında bulunan vidalar için herhangi bir kısıtlamaya gidilmemekteydi. Son dönemde HGS sistemleri üzerinde artan karışıklığın ardından TÜVTÜRK, yeni dönemde plaka yüzeyinin herhangi bir alanında bulunan vidaların tamamını 'ağır kusurlu' kabul edecek.



Plakalar üzerinde bulunan yansıtıcı, boya ya da vida gibi mevzuata aykırı unsurlar, araç muayenesinden kalmak için yeterli görülecek. Plakasında vida bulunan sürücülerin plakalarını yenilemeleri gerekmekte.

3 BİN 809 TL CEZASI VAR



Araç plakasında vida bulunan sürücülere yönelik kısıtlamalar, muayene işlemleri ile sınırlı kalmamakta. Herhangi bir çevirme işlemi sırasında, polislerin vidalı plaka tespit etmesi halinde 'Yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı plaka takma' adı altında sürücülere 3 bin 809 TL ceza kesme yetkisi bulunmakta.



ARAÇ PLAKASI NASIL YENİLENİR?



Plaka yenileme işlemi için notere plaka yenilemesi ile ilgili müracaat etmeniz gerekmekte. Eski plakanızı teslim ettikten sonra yeni plakanın yazdığı evrak size teslim edilir. Evrak ile beraber Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı en yakın odaya gitmeniz gerekir. Burada yeni plakanız basılır ve aracınıza takılmaya hazır hale gelir.





