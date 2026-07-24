İstanbul'da artan araç sayısı ve yoğun tescil işlemleri nedeniyle mevcut plaka serileri hızla tükenirken, gözler yeni sisteme çevrildi. Mevcut üç harfli plaka kombinasyonlarının sona yaklaşması, 4 harfli plaka uygulamasının gündeme gelmesine neden oldu.

2018 yılında kullanılmaya başlanan üç harfli plaka sistemi, yıllardır özellikle İstanbul'daki yoğun araç trafiğini karşılıyor. Ancak araç satışlarının ve plaka değişikliklerinin yüksek seyretmesi nedeniyle yeni harf grupları hızla tükeniyor. Son tahsis edilen serilerle birlikte kullanılabilecek kombinasyon sayısı her geçen gün azalıyor.

4 HARFLİ PLAKA FORMÜLÜ MASADA

Mevcut kombinasyonların tamamen tükenmesi halinde en güçlü seçeneklerden biri, plakalarda harf sayısının dörde çıkarılması olarak değerlendiriliyor. Böylece bugünkü 34 ABC 123 formatı yerine 34 ABCD 123 veya benzeri yeni bir düzen kullanılabilecek. Bu sayede milyonlarca yeni plaka kombinasyonu oluşturulması mümkün olacak.

Diğer bir seçenek ise daha önce iptal edilen plaka serilerinin yeniden kullanıma açılması. Ancak uzun vadede artan araç sayısı dikkate alındığında, uzmanlar yeni bir plaka sistemine geçilmesinin kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

KARARI EGM VERECEK

Plaka sisteminde yapılacak olası değişiklik için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Teknik açıdan plaka ölçülerinin yeni karakter düzenine uygun hale getirilebildiği, asıl belirleyici unsurun ise idari karar olduğu ifade ediliyor.

Şu an için 4 harfli plakaya geçiş yönünde alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Ancak özellikle İstanbul'da mevcut serilerin tükenmeye yaklaşması nedeniyle bu seçeneğin önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde gündeme gelmesi bekleniyor.