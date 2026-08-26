Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yıllardır kullandığı 06 CHP 40 plakalı makam aracı satışa çıkarıldı.

Cezaevindeyken CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçen Hürriyet’in aracı için 985 bin TL fiyat belirlendi.

“TEMİZ MAKAM ARACI” İLANI

Hürriyet’in hesabından yayımlanan ilanda araç, “Temiz makam aracı” ifadeleriyle satışa sunuldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden verilen ilanda aracın 400 bin kilometrede olduğu belirtildi.

İlanın en dikkat çeken ayrıntısı ise yıllardır kullanılan 06 CHP 40 plakası oldu.

Kaplan, X hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

-Yıllardır Fatma Başkan’ın birçok yolculuğuna ve hatırasına eşlik eden yol arkadaşı, şimdi yeni yol arkadaşını bekliyor.

Güzel anılarla, güzel yollara…