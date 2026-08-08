Gaziantep’te aracının plakalık bölümünde “Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı” ibaresi bulunan bir araç dikkat çekti. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, sürücüye 140 bin TL idari para cezası kesildi.

Araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

GÜVENLİĞİ ZEDELEYİCİ

Karayolları Trafik Kanunu’na göre resmi plakaların boyut, renk, yazı karakteri ve mühür gibi standartları devlet tarafından belirleniyor. Plaka yerine veya plaka üzerine standart dışı yazı, özel simge (APP tarzı kalın yazı) ya da farklı bir ifade yazmak veya koymak, kameraların ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) cihazlarının aracı okumasını engellediği, güvenliği zedelediği ve sahteciliğe yol açabildiği için yasak.