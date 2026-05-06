Üç tarafı denizlerle çevrili tatil cenneti Türkiye'de tatil yapmak artık imkansız hale geldi. Tatili değerlendirmek isteyen 4 kişilik bir ailenin ödeyeceği para dudak uçuklattı.

BODRUM'DA KONAKLAMA BEDELİNDE ALT SINIR 81 BİN LİRA

Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum’da otel fiyatları, tatilcilerin iştahını kaçıracak cinsten. İlçede konaklama ücretleri 81 bin liradan başlarken, lüks segmentte bu rakam 716 bin liraya kadar tırmanıyor. Ortalama özelliklere sahip, standart bir otelin bedeli ise 111 bin lira civarında seyrediyor.

22 Mayıs - 31 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 9 günlük bir planlama yapan 4 kişilik bir ailenin, sadece konaklama için gözden çıkarması gereken tutar 111 bin lira olarak belirlendi.

UÇAK BİLETLERİ CEP YAKIYOR

Tatil masrafı sadece otel odasıyla sınırlı kalmıyor. Ulaşım kalemindeki artış, tatilin üzerine ek bir yük bindiriyor. İstanbul’dan Bodrum’a gitmek isteyen 4 kişilik bir ailenin, gidiş-dönüş uçak biletleri için ödemesi gereken tutar 39 bin 98 liraya ulaştı. Konaklama ve yol masrafı birleştiğinde, bayram tatili aileler için dinlenmekten ziyade bir borç yüküne dönüşüyor.

TOPLAM MALİYET

Hem konaklama hem de uçak biletlerinin toplam fiyatı ortalama 150 bin 98 liraya denk geliyor. En düşük emekli aylığı, 20 bin lira, asgari ücret ise 28 bin 78 lira. Bu tablo karşısında asgari ücretli bir ailenin tatil planı yapması bile lüks hale geldi. Bir asgari ücretin yaklaşık 5,5 katına denk geliyor.