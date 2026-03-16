ABD-İran-İsrail çatışmasının 16. gününde cepheler genişlemeye devam ederken Tel Aviv'den dikkat çekici bir gelişme geldi. İsrail ordusunun, Lübnan'a kara saldırılarının kapsamını genişletme ihtimaline karşı 450 bin yedek askeri göreve çağırmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

SEFERBER EDİLECEK

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarılan bilgilere göre, ordu yönetiminin hükümetten 450 bin yedek askerin seferber edilmesi yönünde resmi talepte bulunacağı öğrenildi. Söz konusu talebin önümüzdeki günlerde hükümetin onayına sunulması bekleniyor.

Haberde öne çıkan kritik bir ayrıntı, talep edilen rakamın mevcut yasal sınırı ciddi ölçüde aştığını gözler önüne seriyor. 450 bin rakamı telaffuz edilse de, orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının mevcut durumda 260 bin olduğu hatırlatıldı. Bu rakam, İsrail ordusunun savaş bölgelerindeki yükünü hafifletme gerekçesiyle hükümet tarafından geçen ocak ayında belirlenmişti.

Bu tablo, Lübnan cephesinde planlandığı öne sürülen kapsamlı operasyon öncesinde hükümetin yasal çerçeveyi yeniden değerlendirmesi gerekebileceğine işaret ediyor.

LÜBNAN'DA DURUM ÇOK CİDDİ

Kara harekatının 1 ve 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği değerlendiriliyor. İsrail ordusunun bu seferberliğin, 2006 yılındaki Lübnan Savaşı'ndan bu yana son 20 yılın en büyük askeri harekâtı olduğu belirtiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın 14 Mart itibarıyla yaptığı açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 105'e ulaştı. Yerinden edilenlerin sayısının ise 830 bini geçtiği bildirildi.

Bölgedeki tırmanma sürerken, bu talebin hükümet tarafından kabul edilip edilmeyeceği ve İsrail'in Lübnan'da tam anlamıyla kapsamlı bir kara harekatına girip girmeyeceği tüm gözlerin odaklandığı soru olmaya devam ediyor.