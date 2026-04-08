Futbol yatırımlarına ilk olarak İngiltere'de Hull City'yi satın alarak başlayan Acun Ilıcalı, ardından Slovenya ekibi NK Maribor'un yeni sahibi olmuştu. Ancak Ilıcalı'nın beklenen başarıyı yakalayamadığı için Maribor'u satmaya karar verdiği yazıldı.

Sloven basınına göre Ilıcalı, iki yıl önce satın aldığı Maribor'da yaptığı yatırımlara rağmen sahada karşılığını bulamadı. Kupasız geçen süreçte bu sezon da şampiyonluğun kaçması, bardağı taşıran son damla oldu.

Potansiyel yatırımcıların kulübe ilgi duyduğu belirtilirken; kulübü almaya istekli isimlerden birinin de Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakos olduğu ifade edildi.

Acun Ilıcalı'nın NK Maribor için beklentisinin ise 9 milyon euro civarında olduğu duyuruldu.