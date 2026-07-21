Araştırmacılar özellikle dünya genelindeki plastik atıkların büyük bölümünü oluşturan polietilen ve polipropilen gibi plastikleri hedef aldı. Geliştirilen yöntem sayesinde bu malzemeler, uçak yakıtında kullanılan C8-C16 hidrokarbonları ağırlıklı sıvı yakıta dönüştürülebiliyor. Böylece düşük değere sahip plastik atıklar, yüksek katma değerli bir havacılık yakıtının hammaddesi haline geliyor.

JET YAKITI İÇİN UYGUN YAKIT BİLEŞENLERİ ELDE EDİLDİ

Araştırma ekibi, geliştirdikleri kimyasal süreçte poliolefinlerin kontrollü şekilde parçalanmasını sağlayarak ürün dağılımını istenilen aralıkta tutmayı başardı. Bu sayede ortaya çıkan sıvı yakıtın büyük bölümü, ticari jet yakıtlarında kullanılan karbon zinciri uzunluğuna sahip hidrokarbonlardan oluştu. Çalışmada kullanılan katalizör sistemi, reaksiyonun nispeten düşük sıcaklık ve daha yumuşak koşullarda gerçekleşmesine de olanak sağladı.

Bilim insanları, bu yöntemin plastiklerin rastgele parçalanmasını önlediğini ve yakıt üretiminde verimi artırdığını belirtiyor. Böylece ortaya çıkan ürünün kalitesi yükselirken gereksiz yan ürünlerin oluşumu da önemli ölçüde azaltılıyor.

HAVACILIK YAKITI ÜRETİMİNDE YENİ BİR ALTERNATİF

Araştırmacılara göre geliştirilen teknoloji, hem plastik atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesini hem de sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretimini destekleyebilir. Havacılık sektörü karbon emisyonlarını azaltacak yeni yakıt arayışını sürdürürken, plastik atıklardan elde edilen bu tür yakıtların gelecekte fosil kaynaklı jet yakıtlarına alternatif olabileceği değerlendiriliyor.

Ekip, yöntemin laboratuvar ortamındaki sonuçlarının umut verici olduğunu, bir sonraki aşamada ise teknolojinin daha büyük ölçekli üretim tesislerine uyarlanması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.