Deniz yosunu ve bitkisel içeriklerden üretilen bu alternatifler, kullanıldıktan sonra çöpe atılan plastik bardakların yerini alabilecek seçenekler arasında gösteriliyor. Özellikle festivaller, spor organizasyonları ve kalabalık etkinliklerde ortaya çıkan tek kullanımlık ambalaj atıklarının azaltılması amaçlanıyor.

BARDAK YERİNE YENİLEBİLİR KAPSÜL KULLANDILAR

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Nobottle köyünde dikkat çekici bir deneme gerçekleştirildi. İçecek üreticisi Innocent ile sürdürülebilir ambalaj şirketi Notpla, zencefilli içecekleri plastik şişeler yerine deniz yosunundan üretilen yenilebilir kapsüller içinde sundu.

Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı köyde düzenlenen etkinlikte, sakinlerin neredeyse yarısı yeni ambalajı denedi. İçeceğin bulunduğu kapsül doğrudan tüketilebildiği için geride plastik şişe veya bardak atığı kalmadı.

Notpla'nın Londra'nın doğusundaki merkezinde geliştirilen teknoloji yalnızca içeceklerle sınırlı değil. Şirket, deniz yosunundan kaşık, sandviç ambalajı ve çeşitli gıda kaplamaları da üretiyor. Benzer yenilebilir içecek kapsülleri daha önce Londra Maratonu'nda da kullanıldı.

KAHVE İÇİLDİKTEN SONRA BARDAK DA YENEBİLİYOR

Bu alanda çalışan şirketlerden biri de Bulgaristan merkezli Cupffee. Şirket, içecek tüketildikten sonra yenilebilen bardaklar geliştirerek milyonlarca adet üretim gerçekleştirdi.

Yenilebilir bardaklar, normal bir bardak gibi sıcak içecekleri taşıyabilecek şekilde hazırlanıyor. Üreticinin açıklamasına göre bardakların 85 derece sıcaklıktaki kahveyi sızdırmadan taşıması ve içecek bitene kadar yumuşamaması gerekiyor.

Öte yandan yeni ambalajların marketlerde yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor. Deniz yosunundan yapılan içecek kapsüllerinin mevcut kullanım ömrü yaklaşık üç günle sınırlı. Üreticiler, bu süreyi uzatmanın ve maliyetleri düşürmenin yollarını araştırıyor.

Küresel yenilebilir ambalaj pazarının 2026 yılında yaklaşık 1,04 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı, 2033 yılına kadar ise 1,84 milyar dolara çıkabileceği öngörülüyor. Böylece gelecekte yalnızca içeceğin değil, içeceğin sunulduğu kabın da tüketilmesi daha yaygın hale gelebilir.