Tesiste haftada yaklaşık 1,5 ton plastik atıktan 1.350 litre yakıt elde ediliyor. Üretilen yakıtlar şu aşamada ticari olarak satılmak yerine bölgedeki itfaiye ekiplerine ve gıda dağıtım servislerine ücretsiz veriliyor. Şirket, ilerleyen dönemde üretim kapasitesini büyütmeyi hedefliyor.

PLASTİĞİ YAKMADAN PARÇALIYORLAR

Dönüşümün merkezinde piroliz adı verilen yöntem bulunuyor. Plastik atıklar önce küçük parçalara ayrılıyor, ardından oksijenin bulunmadığı kapalı bir sistemde yüksek sıcaklığa maruz bırakılıyor. Oksijen olmadığı için plastik doğrudan yanmak yerine kimyasal olarak parçalanıyor.

Bu işlem sırasında ortaya çıkan gazlar soğutulduğunda sıvı hidrokarbon karışımı elde ediliyor. Daha sonra uygulanan işlemlerle bu sıvı farklı yakıt türlerine ayrılabiliyor.

Sistemde özellikle normal geri dönüşüm tesislerinin kabul etmekte zorlandığı karışık ve kirlenmiş plastiklerin değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Böylece mekanik geri dönüşüme uygun olmayan atıkların çöplüklere gönderilmesine alternatif oluşturuluyor.

1,5 TON PLASTİKTEN 1.350 LİTRE YAKIT

Tesiste kullanılan teknolojiyle 1,5 ton plastikten yaklaşık 1.350 litre sıvı yakıt elde edilebildiği aktarılıyor. Üretim sonucunda benzin ve dizel benzeri ürünlerin yanı sıra farklı hidrokarbonlar da ortaya çıkıyor.

Ancak bu yöntem plastiğin çevresel etkisini tamamen ortadan kaldırmıyor. Elde edilen yakıtın kullanılması sonucunda yine karbon salımı meydana geliyor. Bu nedenle piroliz, plastik kullanımını azaltmanın veya mekanik geri dönüşümün doğrudan alternatifi değil; başka yöntemlerle geri kazanılamayan plastikler için ek bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Projenin amacı, yıllarca doğada kalabilecek plastikleri depolamak veya yakmak yerine içerdikleri hidrokarbonları yeniden değerlendirmek. Teknolojinin daha büyük ölçekte uygulanması halinde, geri dönüşümü zor plastik atıkların önemli bir bölümünün yakıt üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor.