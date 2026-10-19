Avusturya'daki Viyana Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yöntem, hem plastik atıkların değerlendirilmesi hem de su sıkıntısına karşı yeni çözümler bulunması açısından dikkat çekiyor.

PLASTİK ATIKLAR SU TOPLAYAN MALZEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Araştırmacılar, normal şartlarda çevre kirliliğine neden olan plastik atıkları farklı bir amaçla kullanmanın yolunu araştırdı. Geliştirilen yöntemle plastikler, havadaki nemi yakalayabilen gözenekli bir malzemeye dönüştürüldü.

Bu malzemenin en önemli özelliği, havada bulunan su buharını yüzeyinde ve gözeneklerinde tutabilmesi. Böylece suyun doğrudan bir gölden, nehirden veya yer altı kaynağından alınmasına gerek kalmadan havadaki nemden yararlanılması hedefleniyor.

Sistemin çalışma şekli de oldukça basit bir ilkeye dayanıyor. Önce havadaki nem malzemenin içinde birikiyor. Daha sonra güneş ışığıyla ısıtılan malzeme, tuttuğu suyu buhar halinde geri bırakıyor. Bu buharın soğutularak sıvı suya dönüştürülmesi mümkün oluyor.

Araştırmacılar, bu yöntemle hem kullanılmayan plastiklerin yeniden değerlendirilmesini hem de su elde etmek için farklı kaynaklardan yararlanılmasını amaçlıyor.

GÜNEŞ IŞIĞIYLA SU ELDE EDİLEBİLECEK

Geliştirilen malzemenin güneş enerjisiyle kullanılabilmesi, yöntemin dikkat çeken özelliklerinden biri oldu. Çünkü havadan toplanan nemin geri alınması için gereken ısının en azından bir bölümünün güneşten karşılanması hedefleniyor.

Bu tür sistemler özellikle temiz su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgeler için önem taşıyor. Havadaki nemden yararlanılması, gelecekte su temini için kullanılan yöntemlere yeni bir seçenek ekleyebilir.

Bununla birlikte elde edilebilecek su miktarı, havanın nem oranına, sıcaklığa ve kullanılan malzemenin özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle yöntemin her bölgede aynı verimle çalışması beklenmiyor.

Araştırma henüz deneysel aşamada bulunuyor. Malzemenin uzun süreli kullanımda ne kadar dayanıklı olduğu, ne kadar su toplayabildiği ve elde edilen suyun içme suyu standartlarını karşılayıp karşılamadığı gibi konuların ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.