İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, çevrede büyük korku ve paniğe yol açtı. Plastik maddelerin yoğun olarak bulunduğu iş yerindeki alevler, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Olay, saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik malzeme satışı yapılan binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çaba sarf etti. Yangının şiddeti nedeniyle müdahale esnasında binanın çatısında kısmi bir çökme meydana geldiği bildirildi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sivil vatandaşları tehlikeli alandan uzaklaştırdı.