Mutfaklarda gıda muhafazası amacıyla yaygın olarak tercih edilen plastik saklama kaplarının kullanımıyla ilgili uzmanlar ve çevre sağlığı araştırmacılarından kritik uyarılar geldi. Bulaşık makinesinde yüksek ısıya maruz kalan, mikrodalgada kullanılan veya yüzeyinde çizik oluşan plastik kapların, içerisindeki kimyasalları gıdaya transfer ederek sağlık riskleri oluşturduğu bildirildi.

ZAMANLA GIDALARA GEÇEBİLİR

Uzmanlar, plastik üretiminde esneklik ve dayanıklılık sağlamak amacıyla kullanılan Bisfenol A (BPA) ve ftalat gibi maddelerin zamanla gıdaya geçebileceğini belirtti. Özellikle asitli, yağlı ve sıcak gıdaların plastik kaplarda saklanması veya bu kaplar içinde ısıtılması durumunda kimyasal salınımın katlandığı ifade edildi.

Yapılan incelemelere göre; matlaşmış, rengi değişmiş veya yüzeyinde bıçak ve çatal izleri oluşan kaplar mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan en yüksek riski taşıyor. Yüzeydeki mikroskopik çizikler hem mikroplastik parçacıklarının gıdaya karışmasına yol açıyor hem de bakteri üremesi için elverişli ortam oluşturuyor.

ALT TABANDAKİ KODLARA DİKKAT EDİLMELİ

Ürünlerin alt kısmında yer alan geri dönüşüm sembolleri (üçgen içindeki numaralar), plastiğin kimyasal yapısı hakkında bilgi veriyor. Uzmanlar, ambalaj ve kap tercihlerinde şu hususlara dikkat çekilmesi gerektiğini kaydediyor:

Riskli gruplar

Altında 3 (PVC), 6 (PS - Polistiren) ve 7 (OTHER) numarası bulunan ürünlerin gıdayla temas ettirilmemesi ve evlerden uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.

Göreceli olarak güvenli gruplar

1 (PET), 2 (HDPE), 4 (LDPE) ve özellikle 5 (PP - Polipropilen) kodlu ürünlerin gıda kullanımına daha uygun olduğu, ancak bu ürünlerin de ısıya ve uzun süreli aşınmaya karşı korunduğu sürece kullanılabileceği ifade ediliyor.

Alternatif materyaller öneriliyor

Kullanım ömrünü tamamlamış veya yıpranmış plastik kapların elden çıkarılması gerektiğini belirten uzmanlar, gıda hijyeni ve uzun vadeli sağlık koruması için cam, paslanmaz çelik, seramik ve gıda sınıfı silikon saklama kaplarının tercih edilmesini tavsiye etti.