Batı Sahra'dan gelen mültecilerin yaşadığı Cezayir'in Tinduf bölgesindeki kamplarda uygulanan yöntem, hem plastik atıkların yeniden kullanılmasını hem de aşırı sıcaklara karşı daha uygun barınma alanları oluşturulmasını amaçlıyor. İnşa edilen yuvarlak evler, alışılmış yapılardan farklı görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

HER ŞEY BÜYÜKANNESİ İÇİN YAPTIĞI EVLE BAŞLADI

Projenin temelleri, Awserd mülteci kampında büyüyen Sahralı mühendis Tateh Lehbib Breica tarafından atıldı. Breica, kum fırtınası sırasında tahliye edilirken yaralanan ve yürümekte zorlanan büyükannesi için daha güvenli bir ev tasarlamaya karar verdi.

Geliştirdiği yöntemde, atık plastik şişeler kumla doldurularak tuğla yerine kullanıldı. Evlerin yuvarlak biçimde tasarlanması ise şiddetli rüzgarlara ve kum fırtınalarına karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlıyordu.

Bölgede daha önce kullanılan kerpiç evler, özellikle yoğun yağışlar ve kum fırtınaları nedeniyle zarar görebiliyordu. Bölgede yaşanan şiddetli bir fırtına da kamplardaki binlerce evi kullanılamaz hale getirmişti.

PROJE 25 EVE ULAŞTI

Breica'nın büyükannesi için geliştirdiği ilk ev, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) dikkatini çekti. Kurumun desteğiyle proje Awserd, Boujdour, Dakhla, Smara ve Laayoune olmak üzere beş mülteci kampına yayıldı.

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için toplam 25 ev inşa edildi. İngiltere merkezli World Habitat kuruluşunun aktardığına göre, projeye 60 bin dolarlık kaynak sağlandı.

Plastik atıkların değerlendirilmesini sağlayan yöntem, aynı zamanda geleneksel yapı malzemelerine duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor. Çöl koşullarında düşük maliyetli ve sürdürülebilir barınma çözümlerine örnek gösterilen proje, atık malzemelerin yapı sektöründe nasıl değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor.