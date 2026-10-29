Ülkenin Kaduna eyaletindeki Sabon Yelwa bölgesinde uygulanan yöntemle binlerce plastik şişe bir araya getirilerek konutlar inşa ediliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir duvara benzeyen yapıların temelinde ise atık şişeler bulunuyor.

ŞİŞELERİ TUĞLA GİBİ ÜST ÜSTE DİZİYORLAR

İnşaat sürecinde öncelikle toplanan plastik şişeler elenmiş kum veya toprakla sıkıca dolduruluyor. Kapakları kapatılan şişeler, yatay şekilde yan yana yerleştirilerek duvar örülüyor. Aralarındaki boşluklar harçla doldurulurken ip ve çeşitli bağlantı malzemeleriyle yapı güçlendiriliyor.

Duvarlar tamamlandıktan sonra dış yüzeylerine koruyucu sıva uygulanıyor. Bu işlem, plastik şişelerin güneş ışığına ve hava koşullarına doğrudan maruz kalmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Nijeryalı mühendis Yahaya Ahmed'in öncülük ettiği projelerden birinde, üç odalı bir yapının inşasında tam 14 bin 800 plastik şişe kullanıldı. Ülkede bu yöntemle farklı büyüklüklerde yapılar da inşa edildi.

İNŞAAT MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Yöntemin en önemli avantajlarından biri, normalde çöpe gidecek malzemelerin yeniden kullanılması. Plastik şişelerin otellerden, restoranlardan ve atık toplama alanlarından temin edilmesi, bazı projelerde yapı malzemesi giderlerini azaltabiliyor.

Ancak uzmanlar, içi toprakla doldurulan her şişenin tek başına beton veya tuğlayla aynı dayanıklılığı sağlamadığını vurguluyor. Yapıların güvenliği; temel sistemine, şişelerin yerleştirilme biçimine, kullanılan bağlantılara ve duvarların taşıma kapasitesine bağlı.

Nijerya'da uygulanan bu sıra dışı inşaat yöntemi, plastik kirliliğiyle mücadele ederken daha düşük maliyetli konut üretmenin de mümkün olabileceğini gösteriyor.