PlayStation 6 için paylaşılan yeni bir maliyet tahmini, bellek ve depolamanın tek başına konsolun üretiminde önemli bir gider oluşturabileceğine işaret ediyor. Donanım sızıntılarıyla bilinen KeplerL2'nin NeoGAF'ta paylaştığı tahmine göre RAM ve NAND depolamanın Sony'ye maliyeti 680 doların üzerine çıkabilir.

Bu rakama APU, soğutma sistemi, güç kaynağı, anakart ve diğer parçalar dahil değil. Ancak tahmin resmi değil ve Sony tarafından doğrulanmış değil. Şirket, PlayStation 6'nın teknik özelliklerini veya satış fiyatını henüz açıklamadı.

TOPLAM MALİYET TAHMİNİ DE YÜKSELDİ

KeplerL2, mart ayında konsolun toplam donanım maliyetini yaklaşık 760 dolar olarak tahmin etmişti. Temmuz ayında ise bu tahminin yaklaşık 960 dolara çıktığı öne sürüldü.

Haberde, artışta özellikle DRAM ve NAND pazarındaki fiyat baskısının etkili olduğu belirtiliyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin yüksek miktarda bellek tüketmesinin, diğer elektronik ürünler için kullanılabilecek üretim kapasitesini de etkilediği aktarılıyor.

DAHA DÜŞÜK BELLEK KAPASİTESİ İDDİASI

Sızıntılarda PlayStation 6 için 160-bit veri yoluna sahip GDDR7 bellekten söz ediliyor. Teorik olarak 40 GB'a kadar kapasitenin mümkün olduğu belirtilirken, 30 GB'lık bir yapılandırmanın daha olası olduğu iddia ediliyor. Sony'nin maliyetleri düşürmek için daha düşük bellek kapasitesini değerlendirdiği de öne sürülen seçenekler arasında.

Bellek fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde yaklaşık 1.000 dolarlık satış fiyatı ihtimali de gündeme geliyor. Bunun Sony'nin planı olduğu doğrulanmış değil. Maliyetin bir bölümünü kendi kâr marjından karşılamak, satış fiyatını yükseltmek veya donanım özelliklerini düşürmek, şirketin değerlendirebileceği olası seçenekler olarak aktarılıyor.