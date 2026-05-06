Saveri Law Firm LLP tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, PlayStation Store üzerindeki dijital oyun satışlarında tekelcilik yapmakla ve fiyatları haksız yere yükseltmekle suçlanıyor. Davacılar, bu durumun federal antitröst yasalarını ihlal ettiğini savunuyor. Sony ise tüm suçlamaları reddediyor.

BU OYUNLARI OYNAYAN HAK KAZANIYOR

Tazminat paketinden yararlanmak için belirli kriterleri karşılamanız gerekiyor. İlk şart 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında alışveriş yapmış olmak. Ayrıca alımların doğrudan PlayStation Store üzerinden yapılmış olması.

Listede pek çok popüler yapım bulunuyor. Öne çıkan bazı oyunlar açıklandı. The Last of Us, Call of Duty: Classic, Assassin’s Creed Chronicles: China oyunlarıı oynamış olanlar tazminat paketinden yararlanabiliyor.

Not: Davanın resmi web sitesinde tüm "kapsama giren oyunlar" listesi yayınlanmış durumda.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Mahkeme tarafından onaylanan 7.85 milyon dolarlık toplam tutar, hak sahiplerine paylaştırılacak. Dikkat çeken detay ise şu: Ödemeler doğrudan nakit yerine, kullanıcıların PSN hesaplarına "nakit değerli kredi" (cüzdan bakiyesi) olarak tanımlanabilecek.

KRİTİK TARiH AÇIKLANDI

Süreç henüz tamamen sonuçlanmış değil. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi, uzlaşma planını ve paranın nasıl dağıtılacağını karara bağlamak için 15 Ekim 2026 tarihinde bir "hakkaniyet duruşması" gerçekleştirecek.

Uzlaşma metninde, bu davanın oyunların "bozuk veya kusurlu" olmasıyla bir ilgisi olmadığı, tamamen fiyatlandırma politikasına yönelik olduğu vurgulanıyor. İlginç bir not olarak; Bölge Yargıcı Araceli Martínez-Olguín, Temmuz 2025'teki ilk uzlaşma talebini reddetmişti. Ancak son düzenlemelerle birlikte ön onay verildi.

Eğer bu tarihler arasında dijital oyun satın aldıysanız, gözünüz kulağınız PSN bildirimlerinde ve resmi duyurularda olsun.