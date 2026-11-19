Yıllardır beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6), ilk olarak Yeni Zelanda'da oyuncularla buluşurken PlayStation Network (PSN) kullanıcılarından erişim sorunlarına ilişkin şikayetler gelmeye başladı.

GamesRadar+'ın haberine göre özellikle Avrupa'daki PlayStation 5 kullanıcıları PlayStation Store'a erişmekte, oyun kodlarını etkinleştirmekte ve indirme işlemlerini tamamlamakta güçlük çekti.

ŞİKAYETLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İnternet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, 18 Kasım'da ABD Doğu Yakası saatiyle 13.00'te (TSİ 21.00) PlayStation Network'e yönelik şikayetlerde belirgin artış yaşandı.

GamesRadar+'ın İngiltere merkezli editörleri de GTA 6 kodlarını kullanırken ve oyun sürümlerini yükseltmeye çalışırken hatalarla karşılaştıklarını bildirdi.

İNDİRME İŞLEMLERİ AKSADI

ResetEra forumunda Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, PlayStation Store'un yavaşladığını ve indirmelerin zaman zaman durduğunu aktardı. Bazı oyuncular işlemleri tekrarlayarak sorunları aşabildi.

SONY'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kullanıcı şikayetlerine rağmen Sony'nin resmi PSN durum sayfasında Kuzey Amerika ve İngiltere'deki hizmetlerin normal çalıştığı bilgisi yer aldı.

Yaşanan aksaklıkların GTA 6'nın çıkışıyla birlikte artan kullanıcı yoğunluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise henüz kesinleşmedi.

GTA 6 KADEMELİ OLARAK YAYIMLANIYOR

Rockstar Games'in yeni oyunu, 18 Kasım'da ilk olarak Yeni Zelanda'da erişime açıldı. Diğer ülkelerde de yerel saatle gece yarısından itibaren kademeli çıkış takvimi uygulandı. Milyonlarca oyuncunun aynı anda indirme ve mağaza işlemlerine yönelmesi, PSN üzerindeki yoğunluğu artırmış olabilecek nedenler arasında gösterildi.