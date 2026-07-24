Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış cephe kaplamasını yapan usta Abdulkadir Altıkat, çalışmalarını sürdürdüğü sırada inşaatta bulunan yük asansörüne bindi.
Yük asansörüyle yukarı doğru hareket eden Abdulkadir Altıkat, asansör 7'nci kata ulaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılmanın etkisiyle dengesini kaybeden talihsiz işçi, 7'nci kattan metrelerce yükseklikten zemine düştü.
Kazayı gören iş arkadaşlarının büyük bir panikle ihbarda bulunması üzerine olay yerine acilen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Abdulkadir Altıkat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.