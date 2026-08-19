İstanbul'un Maslak semtindeki İTÜ-Ayazağa Metro İstasyonu çıkışında, kaldırım kenarındaki dar bir toprak alanda kendiliğinden domates yetişti. Bölgede simitçilik yapan Turan Ceyhan, kendiliğinden çıkan fideyi sulayıp bakarak büyümesini sağladı.

KALDIRIM KENARINDAKİ TOPRAKTA FİLİZLENDİ

Yaklaşık 10 yıldır aynı noktada simitçilik yapan Turan Ceyhan, tezgâhının yanındaki küçük toprak parçasına rüzgarla düştüğü tahmin edilen tohumun filizlendiğini fark etti.

SZC TV Muhabiri İlknur Yağumlu ve kameraman Uğur Koçkaya'nın yerinden aktardığı habere göre, fideyi düzenli olarak sulayan ve devrilmemesi için yakındaki bir direğe bağlayan Ceyhan'ın bakımıyla bitki büyüyerek 3 adet domates verdi.

Metro çıkışını kullanan vatandaşların ve simit almaya gelenlerin kaldırım kenarında büyüyen domatesler dikkatini çekti.

"BİZ SADECE SULADIK VE BAĞLADIK"

Daha önce aynı alanda herhangi bir bitki çıkmadığını belirten simitçi Turan Ceyhan, muhabir İlknur Yağumlu'ya süreci şöyle anlattı:

"Orada bir toprak parçası vardı. Tohum düştüğünde kendiliğinden bitiyor zaten. Biz de suladık, baktık ve bu şekil büyüdü. Kendisi çıktı buradan. Tarımla uğraştığımız için domates olduğunu anladık. Büyüdükçe direğe bağladık. Herhangi bir ilaçlama yapmadık. Merak eden, gelip geçen alıp koparır, yıkayıp yer" dedi.