Yunanistan’ın tanınmış şarkıcılarından Giorgos Mazonakis’in 54 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, ölümünden önce bulunduğu sağlık kuruluşunda uygulanan tıbbi işlemlere çevrildi. Mazonakis’in 9 Eylül 2026’da Atina’daki özel bir sağlık kuruluşunda fenalaştığı ve kalp durmasının ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mazonakis’in sağlık kuruluşuna plazmaferez işlemi amacıyla gittiği aktarılırken, 11 Eylül’de gerçekleştirilen otopside kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Ölüm ile uygulanan tıbbi işlem arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor.

Mevcut bulgular, Mazonakis’in ölümünün doğrudan plazmaferezden kaynaklandığını söylemek için yeterli değil. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla toksikolojik ve diğer laboratuvar incelemelerinin sonuçları bekleniyor.

Plazmaferez nedir?

Plazmaferez, kanın özel bir cihaz aracılığıyla bileşenlerine ayrılmasını sağlayan tıbbi bir işlem. Kan vücuttan alındıktan sonra cihazdan geçirilerek plazma ve kan hücreleri birbirinden ayrılıyor.

Terapötik plazma değişimi olarak uygulandığında ise ayrılan plazma vücuttan uzaklaştırılıyor, kan hücreleri hastaya geri veriliyor ve çıkarılan plazmanın yerine uygun sıvılar kullanılıyor.

Plazmaferez, bazı bağışıklık sistemi hastalıklarının yanı sıra nörolojik ve hematolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Uygulamanın amacı ve yöntemi, hastanın durumuna ve tedavi gereksinimine göre değişebiliyor.

Plazmaferezin riskleri neler?

Tıbbi gözetim altında gerçekleştirilen plazmaferez sırasında çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında tansiyon düşmesi, kandaki kalsiyum seviyesinin azalması ve alerjik reaksiyonlar bulunuyor.

Daha ciddi komplikasyonlar arasında ritim bozuklukları ve kanama da yer alabiliyor. Bu nedenle işlem sırasında hastanın sağlık ekibi tarafından yakından takip edilmesi gerekiyor.

Mazonakis plazmaferez nedeniyle mi öldü?

Şu aşamada bu sorunun kesin bir yanıtı bulunmuyor.

Mazonakis’in plazmaferez amacıyla sağlık kuruluşunda bulunduğunun bildirilmesine karşın, işlemin ölümündeki rolü henüz ortaya konulmuş değil. 11 Eylül’de yapılan otopside de kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Soruşturma kapsamında iki doktor hakkında ölümle sonuçlanan tehlikeye maruz bırakma suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi. İncelemenin önemli başlıkları arasında Mazonakis’e sağlık kuruluşunda hangi tıbbi işlemlerin uygulandığı ve söz konusu merkezin plazmaferez işlemini gerçekleştirmek için gerekli koşullara sahip olup olmadığı bulunuyor.

Kesin ölüm nedeni laboratuvar sonuçlarıyla belirlenecek

Mazonakis’in sağlık kuruluşunda kalp durması yaşadığı biliniyor, ancak kalp durması, tek başına bu duruma yol açan temel nedeni göstermiyor.

Bu nedenle soruşturmanın kritik aşamasını, otopsinin ardından yapılacak toksikolojik ve diğer laboratuvar incelemeleri oluşturuyor. Sonuçların, Mazonakis’in ölümüne neyin yol açtığının ve uygulanan tıbbi işlemlerle herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığının aydınlatılmasına yardımcı olması bekleniyor.