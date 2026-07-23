Temmuz ayının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Dolunay için geri sayım başladı. Astrologlara göre 29 Temmuz'da Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, tamamlanma, farkındalık ve geçmişi geride bırakma temalarını ön plana çıkaracak.

Bu Dolunay Plüton'a yakın bir konumda gerçekleşecek. Büyük dönüşümlerle ilişkilendirilen Plüton'un etkisi nedeniyle bu gökyüzü olayı, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler için önemli fırsatlar sunacak.

Kova Dolunayı ne anlama geliyor?

Batı astrolojisinde Dolunay, Ay döngüsünün zirve noktası olarak kabul ediliyor. Bu dönem; tamamlanma, yüzleşme ve artık işlevini yitiren konuların geride bırakılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Astrolog Polina Arutiunian'a göre Kova burcundaki Dolunay, özellikle yenilik, teknoloji, topluluklar ve geleceğe yönelik planlar üzerinde etkili olacak. Aynı zamanda kişilerin artık kendilerine hizmet etmeyen alışkanlıkları, düşünce kalıplarını ve yaşamlarındaki bazı süreçleri geride bırakmaları için güçlü bir fırsat sunacak. Bu dönüşümden ise özellikle 2 burç daha fazla etkilenecek.

Kova

Dolunay burcunuzda gerçekleşirken son altı ayda yaşadığınız gelişmelerin sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz. Plüton'un güçlü etkisi, artık sizi ileri taşımayan ilişkileri, alışkanlıkları ve hedefleri sorgulamanıza neden olabilir. Astrologlara göre bu süreçte alınacak kararlar uzun vadeli değişimlerin kapısını aralayabilir.

Aslan

Kova Dolunayı, Aslan burçlarının özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanını hareketlendirebilir. Uzun süredir görmezden gelinen sorunlar gün yüzüne çıkabilir, ertelenen konuşmalar yapılabilir. Astrologlar, bu dönemde eski defterleri kapatmanın ve geleceğe odaklanmanın daha sağlıklı olacağını belirtiyor.