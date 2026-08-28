CHP’de kurultay tartışmaları sürerken dikkat çeken bir ihraç kararı geldi. Son kurultayda 1022 oyla Parti Meclisi’ne seçilen eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Yeni Parti’ye çalıştığı” iddiasıyla ihraç edildi. Şaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 49 ismin tamamının Parti Meclisi üyesi olması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU HEMŞEHRİSİNİ DE İHRAÇ ETTİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda PM seçimlerinde 1022 oy alan Şaroğlu, en yüksek desteği alan isimlerden biri olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemşehrisi olan Şaroğlu, kurultayın ardından başlayan tartışmaların ilk günlerinde seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’e desteğini açıklayan isimler arasında yer aldı.

49 PM ÜYESİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Merkezi’nin “Yeni Parti’ye çalıştıkları” iddiasıyla disipline sevk ettiği 49 kişinin tamamının PM üyesi olması dikkat çekti. Parti içindeki değerlendirmelere göre, isimlerin özellikle seçildiği ve kurultaya ilişkin butlan kararının bozulması halinde son kurultayda seçilen PM üyelerinin göreve dönmesinin engellenmesinin hedeflendiği öne sürüldü.

CHP Parti Meclisi mevcut durumda Kılıçdaroğlu döneminde seçilen isimlerden oluşuyor. Kurultaya ilişkin iptal kararının ortadan kalkması halinde ise son kurultayda seçilen PM üyeleri ve Özgür Özel ekibinin yeniden göreve gelmesi gündeme gelecek.

Şaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 49 PM üyesinin ihracı, CHP’de kurultay üzerinden devam eden parti içi mücadelenin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde yorumlandı.