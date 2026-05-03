Alman milli futbolcu Lukas Podolski, kariyerinin en unutulmaz anlarından birini yaşadı. Çocukluğunda tuttuğu takım Gornik Zabrze'de forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, Rakow Czestochowa'yı 2-0 yenerek Polonya Kupası'nı kaldırdıkları maçta kariyerinin son maçına çıktı. Podolski’li Gornik Zabrze, 54 yıl sonra Polonya Kupası’nı müzesine götürdü. Ayrıca, Polonya ekibi 38 yıllık kupa hasretine de son verdi. Podolski 2021'de Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye transfer oldu ve kariyerini burada sonlandırmak istediğini söylemişti. 89. dakikada oyuna girerek, 1972'den beri ilk kez Polonya Kuası'nı kazandıkları maçta da sahne almış oldu. Podolski kariyerinde 5 farklı ülkede 5 yerel kupa kazandı: Almanya 2008: DFB-Pokal – Bayern Munich

İngiltere 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2014: FA Cup – Arsenal

Türkiye 2016: Türkiye Kupası – Galatasaray

Japonya 2019: Emperor's Cup – Vissel Kobe

Polonya 2026: Puchar Polski – Górnik Zabrze

