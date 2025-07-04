Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Baher Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'ya bazı tavsiyelerde bulundu. İstanbul'da kendisini çok şeyin beklediğini söyleyen Podolski, "Galatasaray’ın yeni yıldızına restoranlarda kırmızı halılar serilecek" dedi.

KIRMIZI HALILARLA KARIŞLANACAK

Sane'nin Galatasaray'da bir kahraman gibi karşılaşacağını Podolski, espiri bir dille oyuncunun artık cüzdan taşımak zorunda kalmayacağını söyledi. Gittiği her yerde kırmızı halılarla karşılanacağını da belirten Podolski, bedava yemekler ve yıldız muamelesi göreceğini ekledi.

"HER ŞEY BEDAVA... CÜZDANI EVDE BIRAKSIN"

Sport Bild'e yaptığı açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Podolski, Sane için şunları söyledi:

"Leroy dışarıda yemeğe çıkmak istiyorsa, cüzdanını evde bırakmaya şimdiden alışsa iyi olur. Galatasaray’ın yıldızı olarak gittiği her yerde güzel ağırlanacak. Yemekler adeta havada uçuşacak."

Sane'nin Süper Lig için en büyük transferlerden olduğunu ifade eden Podolski, "Leroy kesinlikle Galatasaray’ın transfer kralı. Sadece kulübün değil, tüm ligin yeni yıldızı o. Taraftarlar onun artık kendi kulüplerinin bir parçası olmasından gurur duyuyor. Bunun için minnettarlar ve bunu ona hissettirecekler." dedi.

"TÜRKİYE FUTBOLCULAR İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

Oyuncuların, kariyerinin son döneminde Türkiye'ye geldiği yönündeki algının yanlış olduğunu belirten Podolski, spor hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşabilecek oyuncular için Türkiye'nin iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Galatasaray'la Yıllık 12 milyon euroya anlaşan Sane'nin oyuncular arasında açık ara önde olduğunu ifade eden Podolski, klübün parasının olduğunu belirtip şunları söyledi:

"Eski antrenman tesisini sattı ve elinde birkaç milyon Euro kaldı. Şu an takıma yapılan yatırımla, Galatasaray sadece Süper Lig’i kazanmakla yetinmek istemiyor. Kulüpte bir dönüşüm yaşanıyor."