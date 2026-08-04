1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, tıp eğitiminde meslek hayatına geçişi simgeleyen White Coat Ceremony'ye katılarak beyaz önlüğünü giydi. Daha önce Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil eden Gurdikyan'ın bu anlamlı günü, annesi Neşe Erberk'in duygusal paylaşımıyla sosyal medyada da ilgi gördü.

HEM GÜZELLİK YARIŞMALARINDA HEM EĞİTİM HAYATINDA DİKKAT ÇEKTİ

1983 Türkiye Güzeli ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlendi. Aynı yıl dünyaya gelen üçüz kızlarına Alin, Lara ve Selin isimlerini veren Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, annesinin izinden giderek 2022 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Başarısını uluslararası arenaya da taşıyan Gurdikyan, temmuz ayında Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Güzellik yarışmalarındaki başarısının yanı sıra eğitim hayatını da sürdüren Selin Gurdikyan, 2023 yılında Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki (FIU) lisans eğitimini tamamladı.

TIP EĞİTİMİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Akademik kariyerini tıp alanında sürdüren Selin Gurdikyan, geleceğin hekim adayları için düzenlenen White Coat Ceremony kapsamında beyaz önlüğünü giyerek meslek yolculuğunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Tören, öğrencilerin klinik eğitim sürecine geçişini simgeleyen anlamlı organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

NEŞE ERBERK'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kızının bu özel gününde yanında olan Neşe Erberk, törenden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Erberk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biricik Selin'im, FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci dört yılına adım attı... Yolun açık olsun bebeğim."

Paylaşım kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

WHITE COAT CEREMONY NEDİR?

Türkçede "Beyaz Önlük Töreni" olarak bilinen White Coat Ceremony, tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin beyaz önlüklerini ilk kez giydiği ya da klinik eğitime geçiş yaptığı dönemde düzenlenen sembolik bir tören olarak biliniyor. Bu organizasyon, hekimlik mesleğinin etik değerlerini ve sorumluluklarını simgeleyen önemli bir başlangıç olarak kabul ediliyor.