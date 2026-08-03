ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

Podyumlardan ayrıldıktan sonra daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Funda Barın, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı sürdürüyor. Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen eski manken, hem fit görüntüsü hem de ortaya çıkan boşanma detayıyla magazin dünyasında konuşulan isimler arasına girdi.