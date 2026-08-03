BİR DÖNEM PODYUMLARIN TOZUNU ATTIRIYORDU
Podyumların unutulmaz isimlerinden Funda Barın, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. 49 yaşındaki eski mankenin havuz başında verdiği mayolu poz büyük ilgi görürken, özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı
Barın'ın, eşi Ata Türkoğlu ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırdığı ve boşanma sürecini gözlerden uzak tamamladığı öğrenildi.
MAYOLU POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Bir dönemin başarılı mankenlerinden Funda Barın, havuz başında verdiği mayolu pozla sosyal medyada adından söz ettirdi. Fit fiziği ve formunu koruyan görüntüsüyle beğeni toplayan 49 yaşındaki Barın, yıllara meydan okuyan görünümüyle takipçilerinin dikkatini çekti.
BOŞANMAYI GÖZLERDEN UZAK YAŞADILAR
Edinilen bilgilere göre, Funda Barın ile Koliba Film'in sahibi Ata Türkoğlu'nun evlilikleri geçtiğimiz yıl sona erdi. Çiftin 2024 yılında evlerini ayırdığı, Nisan 2025'te ise anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.
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DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR
2019 yılında dünyaevine giren çift, aynı yıl oğulları Muhammed Belya'yı kucaklarına almıştı. Boşanmalarına rağmen Funda Barın ile Ata Türkoğlu'nun iletişimlerini koparmadığı, çocukları için dostane ilişkilerini sürdürdükleri ve zaman zaman görüşmeye devam ettikleri belirtildi.
ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR
Podyumlardan ayrıldıktan sonra daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Funda Barın, özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı sürdürüyor. Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen eski manken, hem fit görüntüsü hem de ortaya çıkan boşanma detayıyla magazin dünyasında konuşulan isimler arasına girdi.
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