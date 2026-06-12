Bir dönem podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Murat Mısırlı, 58. yaş gününde dostlarıyla bir araya geldi. Uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı için düzenlenen doğum günü sürprizi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Murat Mısırlı'nın doğum günü kutlamasına ailesiyle görüntüleri damga vurdu. Eski mankenin gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken kutlamaya yakın arkadaşları da katıldı. Arzum Onan, Sinem Güven, İpek Gümüşoğlu, Uğurkan Erez ve Gökhan Yurdusev, özel gününde Mısırlı'yı yalnız bırakmadı.
Eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı ile birlikte doğum günü pastasını üfleyen ünlü isim, dostlarıyla hasret giderdi. Kutlama sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, Mısırlı'nın mutluluğu yüzüne yansıdı.
Uzun yıllar modellik kariyeriyle adından söz ettiren Murat Mısırlı, son yıllarda ALS hastalığıyla verdiği mücadeleyle gündeme geliyor. Doğum günü buluşması ise dostluk ve dayanışma mesajlarıyla dikkat çekti.
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