Bir dönem podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Murat Mısırlı, 58. yaş gününde dostlarıyla bir araya geldi. Uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı için düzenlenen doğum günü sürprizi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.