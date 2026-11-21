Modellik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin ardından radikal bir kararla şehir hayatından uzaklaşan Tuğba Özay, uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Antalya Manavgat’ta tam zamanlı bir üreticiye dönüştü. Sosyal medya hesabından sık sık zeytin bahçelerinden kareler paylaşan ve zeytinyağı fiyatlarına yönelik tepkileriyle gündeme gelen ünlü isim, kendi adını tescillediği markasıyla tarımsal üretimini büyütüyor.

SU BULUNMAYAN ARAZİDE BAŞLAYAN 20 YILLIK HİKAYE

Çiftçilik serüveninin 20 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını daha önceki açıklamalarında belirten Tuğba Özay, "Zeytin üretim hikayem babamın teşviki ve desteğiyle başladı. 20 yıl önce Antalya’da bir arazi satın aldık. Arazi aldığımız bölgede genelde narenciye yetişir, portakal bahçeleriyle ünlüdür. Arazimizde su bulunmadığı için babam da suyu çok istemeyen meyveye yöneldi, o da zeytindi” dedi.

550 AĞAÇTAN 5,5 TON HASAT

Mevcut arazisinden elde ettiği verimden memnun olduğunu ve yatırımlarını büyütme kararı aldığını vurgulayan Özay, "Bu işe girmemiz çok iyi oldu. Şu anda sadece 550 tane zeytin ağacımız var fakat yeni bir yer daha aldık ve bu işi büyütmeye karar verdik. Şimdi oraya da 500’e yakın ağaç dikeceğiz. Ortalama 5 veya 5 buçuk ton zeytin alıyorum ama dediğim gibi, diğer araziyle rekoltemiz daha da artacak inşallah” açıklamasında bulundu.

SANATÇI KİMLİĞİNİN YANINA ÇİFTÇİ KİMLİĞİNİ DE EKLEDİ

Sanatçı kimliğinin yanına güçlü bir iş kadını ve çiftçi kimliği eklediğini ifade eden Tuğba Özay, kendi çıkardığı zeytinyağı markasıyla tüketicilere ulaştırdığı ürünleri ve üretim sürecindeki detayları da açıkladı. Özay, "Ben sadece modellik yapan bir insan olmadım. Modellik yaptım, sinema çektim, tiyatro yaptım, şarkı söylüyorum, sahne alıyorum, şiirler yazıyorum, kitaplar çıkarıyorum. Sanatçı kimliğimin dışında evet böyle bir iş kadını kimliğim de var” ifadelerini kullandı.

ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN ÇAYI SATIYOR

Instagram üzerinden kendi markasını duyurarak zeytinyağı sattığını söyleyen Özay, “Aynı zamanda zeytin yaprağı çayı sattım, çayı için zeytin yaprağı hediye ettim. Hatta daha da süsledim denizden taşlar toplayarak onları boyadım ve insanlara güzel bir sürpriz oldu” dedi.