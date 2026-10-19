Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan poğaçaların yumuşacık olması için yalnızca un, maya ve yağ miktarına dikkat etmek yeterli değil. Hamura eklenen yoğurt da içerdiği nem ve yağ sayesinde daha yumuşak bir iç doku oluşmasını destekliyor.

YUMUŞACIK POĞAÇANIN SIRRI YOĞURTTA

Poğaça hamuruna eklenen bir yemek kaşığı yoğurt, hamurun nem dengesine katkı sağlayarak pişirme sonrasında daha yumuşak bir kıvam elde edilmesine yardımcı olabiliyor.

Yoğurdun hafif asidik yapısı da hamurun dokusunu etkileyebiliyor. Özellikle süt, sıvı yağ ve yoğurdun birlikte kullanıldığı tariflerde poğaçaların iç kısmı daha nemli ve yumuşak oluyor.

Yoğurdun oda sıcaklığında kullanılması, diğer malzemelerle daha kolay karışmasını sağlıyor. Ancak eklenecek miktarın hamurun büyüklüğüne ve tarifteki sıvı oranına göre ayarlanması gerekiyor.

POĞAÇALARIN SERTLEŞMEMESİ İÇİN BUNLARA DİKKAT

Poğaçaların yumuşaklığını korumasında yoğurt kadar hamurun hazırlanma ve pişirilme şekli de etkili oluyor. Gereğinden fazla un kullanılması, hamurun sertleşmesine neden olabiliyor. Bu nedenle unun kontrollü eklenmesi ve hamurun hafif ele yapışan, yumuşak bir kıvamda bırakılması öneriliyor.

Mayalı poğaçalarda hamurun yeterince dinlendirilmesi de önemli. İyi mayalanan hamur daha havadar bir yapı kazanırken, fırında gereğinden uzun süre tutulan poğaçalar nem kaybederek kuruyabiliyor.

Fırından çıkan poğaçaların ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerlerinin temiz bir bezle örtülmesi de yumuşaklıklarının korunmasına yardımcı olabiliyor. Böylece doğru malzeme oranı ve pişirme tekniğiyle daha yumuşak poğaçalar hazırlanabiliyor.